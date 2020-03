Neuer Chef des Finanzamtes Rastatt ist Jurist und Experte für Bürgerservice

Anzeige

Raimund Wagner heißt der neue Vorsteher des Finanzamts Rastatt: Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) führte den 46-jährigen Juristen am Freitagvormittag offiziell in sein Amt ein. Das Finanzamt beschäftigt aktuell 180 Mitarbeiter, dazu kommen 27 angehende Beamten des gehobenen und mittleren Dienste in Ausbildung. Der Amtsbezirk umfasst 17 Gemeinden mit annähernd 165.000 Einwohnern.

Die Steuergesetze seien in Bewegung, aktuell beschäftigt die Grundsteuerreform die Behörde. „Die Umsetzung wird ein Kraftakt“, erklärte Splett.

Rastatter Finanzamt bildet aus

„Das Finanzamt Rastatt tut viel dafür, um qualifizierten Nachwuchs für unsere Steuerverwaltung zu gewinnen“, betonte die Staatssekretärin weiter. Sie erinnerte an die Sanierung des Gebäudes in der Bahnhofstraße bei laufendem Betrieb, rund 2,9 Millionen Euro investierte das Land hierfür.

Raimund Wagner wurde in Großsanktnikolaus im Banat geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz. 2001 trat er in den Dienst der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg ein.

Bei Abordnungen an die Finanzämter Baden-Baden und Bühl, wo er als ständiger Vertreter des Vorstehers fungierte, lernte er die Region Mittelbaden kennen. Im März 2006 wechselte er zur Oberfinanzdirektion Karlsruhe, zuletzt war er dort für das Leuchtturmprojekt „Zentraler Bürgerservice“ zuständig.

„Sie bringen die besten Voraussetzungen mit, um das Finanzamt Rastatt erfolgreich zu führen“, bescheinigte Gisela Splett dem neuen Amtschef. Wagner ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in Durlach.

Generationenwechsel steht auch beim Mitarbeiterstamm an

Als eine der wichtigsten Aufgaben bezeichnete Regierungsdirektor Raimund Wagner den Generationenwechsel: In den kommenden zehn Jahren geht etwa ein Drittel der Belegschaft, die starken Jahrgänge 1955 bis 65, in den Ruhestand.

Sein Vorgänger Michael Thornton war 36 Jahre in der Steuerverwaltung tätig. Der gebürtige Mannheimer studierte in Freiburg Rechtswissenschaften. Seine erste Diensststelle war 1983 beim Finanzamt Rastatt, es folgten Stationen in Karlsruhe, Mannheim, Neuenbürg und Pforzheim sowie bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe als Referatsleiter. Ab März 2009 bis zum Eintritt in den Ruhestand leitete der in Kuppenheim lebende Thornton das Finanzamt Rastatt.

„Ein Finanzamt-Vorsteher wird äußerst selten gelobt, meistens erst, wenn er geht“, erklärte Michael Thornton. Rainer Fritz als Vorsitzender des örtlichen Personalrats bescheinigte ihm eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bot diese auch dem neuen Vorsteher an. Während der Vakanz führte der ständige Vertreter Hans-Christoph Gilbert die Amtsgeschäfte.

Von einer mitunter unterschiedlichen Auslegung der Gesetzgebung durch das Finanzamt und die Steuerberater sprach Johannes Hurst als Präsident der Steuerberaterkammer Nordbaden in seinem Grußwort.

Musikalisch gestaltet wurde die Amtseinführung im Kreistagssaal des Landratsamts von Sängerin Natalie Kiefer und Sigi Detschermitsch (Piano).