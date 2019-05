NHL-Profi Kahun: Viertelfinale ist Ziel für Eishockey-WM

Anzeige

Mannheim (dpa) – NHL-Profi Dominik Kahun hat den Einzug unter die Top Acht als klare Zielsetzung für die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei ausgegeben. «Ich denke, es ist wie immer, wir wollen ins Viertelfinale», sagte der 23-Jährige von den Chicago Blackhawks am Montag in Mannheim der Deutschen Presse-Agentur. «Für Olympia wollen wir uns schon qualifizieren, wenn es geht. Wir haben es in der eigenen Hand und werden alles dafür tun, dass wir unser Bestes spielen.»

Die WM in der Slowakei beginnt für die Auswahl des neuen Bundestrainers Toni Söderholm am Samstag gegen Außenseiter Großbritannien. Für das Erreichen der K.o.-Phase muss die Mannschaft in der Vorrundengruppe mit acht Nationen mindestens Vierter werden. Mit dem Viertelfinaleinzug hätte Deutschland dann wahrscheinlich die vorzeitige Qualifikation für die Winterspiele 2022 in Peking sicher.

Unter Söderholms Vorgänger Marco Sturm hatte Deutschland 2016 und 2017 die Top Acht erreicht. Im vergangenen Jahr war die Mannschaft knapp drei Monate nach dem sensationellen Einzug ins Olympia-Finale bei der Weltmeisterschaft aber in der Vorrunde gescheitert.