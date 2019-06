Nordsee-Luft beschert dem Südwesten leichte Erfrischung

Anzeige

Eingeströmte Nordsee-Luft sorgt am Freitag im Südwesten für eine leichte Erfrischung, nachdem am Donnerstag in Wutöschingen (Kreis Waldshut) der deutschlandweite Höchstwert von 36,1 Grad gemessen wurde. «Wir sind in den Genuss etwas kühlerer Luftmassen gekommen», sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag.

So hätten am Morgen die Thermometer im Land ganze sechs bis sieben Grad weniger angezeigt als am Vortag. Fürs Freibad reicht es aber allemal: Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen laut DWD auf 30 Grad im Raum Stuttgart und auf 33 Grad am Rhein.

Hitze am Sonntag erwartet

Ähnlich warm bleibt es laut Prognose am Samstag mit Temperaturen zwischen 32 Grad in Stuttgart und 35 Grad am Rhein. Die nächste Hitze wird für Sonntag erwartet. In Stuttgart könnte es dann bis zu 37 Grad heiß werden, in Richtung Rhein auch 38 Grad, sagte Puckert. dpa/lsw