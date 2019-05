Nürtinger Hölderlinhaus weiter ohne Denkmalstatus

Anzeige

Das umstrittene Hölderlinhaus in Nürtingen (Kreis Esslingen) wird nicht in die Liste der geschützten Kulturdenkmäler des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Das teilte das Wirtschaftsministerium als oberste Denkmalbehörde nach erneuter Prüfung am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge wurde das 1751 erbaute Elternhaus des schwäbischen Dichters Friedrich Hölderlin (1770-1843) bereits so oft umgestaltet, dass es an Originalität fehlt.

Hintergrund ist, dass die Stadt Nürtingen ein Bildungszentrum in der Altstadt schaffen und das Hölderlinhaus dafür komplett entkernen will. Vorgesehen ist die Entkernung für 2020 – jenes Jahr, in dem sich Hölderlins Geburtstag zum 250. Mal jährt.

Gegen die Pläne gibt es Protest. Der Verein Hölderlin-Nürtingen reichte Fachaufsichtsbeschwerde beim Wirtschaftsministerium ein. Die Mitglieder vermuteten Fehler bei zurückliegenden Untersuchungen des Hauses. Das Landesdenkmalamt hatte sich bereits mehrfach mit dem Gebäude befasst und eine Eignung als Denkmal stets abgelehnt.