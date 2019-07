OB-Wahl in Hockenheim von Angriff auf Amtsinhaber Gummer überschattet

Anzeige

Die Neuauflage der Oberbürgermeisterwahl in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) heute wird vom brutalen Angriff auf den scheidenden Amtsinhaber Dieter Gummer (SPD) überschattet. Der 67-Jährige war am Montagabend im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden.

Bei der ersten Wahl am 7. Juli hatte kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erzielt. Jetzt treten die beiden Kandidaten mit den besten Ergebnissen an. Es sind der von der FDP unterstützte CDU-Kandidat Marcus Zeitler, derzeit Bürgermeister in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis), und der Polizeibeamte Marco Germann aus Dudenhofen in Rheinland-Pfalz. Zeitler hatte am 7. Juli 47,5 Prozent der Stimmen erhalten, Germann 23,1 Prozent. Wahlberechtigt sind rund 16 600 Menschen.