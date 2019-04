Alkoholisierter Porsche-Fahrer flüchtet nach Unfall in Oberderdingen

Anzeige

Ein alkoholisierter Porsche-Fahrer hat in Oberderdingen am Dienstagabend nach einem Unfall die Flucht ergriffen. Die Polizei konnte den 54-jährigen Fahrer später stellen. Er erklärte den Beamten, dass sein Sohn gefahren sei.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Porsche-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Flehinger Straße ins Schlingern und prallte gegen einen BMW, der im Straßengraben landete. Dessen 18-jährige Fahrer wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 30 000 Euro.

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der Verursacher dann in Richtung Oberderdingen. Einige Zeit später entdeckten zwei Polizeistreifen den mutmaßlichen 54-jährigen Fahrer und seinen Sohn zusammen mit dem Porsche, der Unfallschäden aufwies, an einer Kreuzung in Diefenbach.

Der offensichtlich alkoholisierte 54-Jährige gab gegenüber den Beamten an, nicht er, sondern sein Sohn habe das Auto gesteuert. Dazu dauern die Ermittlungen noch an. Deshalb werden dringend Zeugen oder auch weitere Geschädigte gesucht, die gebeten werden sich beim Polizeirevier Bretten, Telefon 07252 50460, zu melden.

BNN