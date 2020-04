Online-Abstimmung rettet die Pfarrgemeinderatswahl in der Corona-Krise

Anzeige

Erstmals konnte im Erzbistum Freiburg online für Pfarrgemeinderäte gestimmt werden. Der für die Wahl zuständige Martin Müller erklärt, welche Probleme es in Zeiten der Corona-Krise gab. Erste Ergebnisse soll es am Sonntagabend geben.

Dass die 1,6 Millionen Wahlberechtigten im Erzbistum Freiburg das erste Mal ihre Pfarrgemeinderäte online wählen können, war im Frühjahr 2019 beschlossene Sache. Das Coronavirus war da noch kein Thema – doch im Nachhinein könnte der Schritt ins Digitale das Erzbistum vor einem Einbruch der Wahlbeteiligung bewahren.

Die lag vor fünf Jahren bei 17,64 Prozent – durch die Online-Stimmen sind in diesem Jahr bereits 6,6 Prozent zusammengekommen. Über 100.000 Katholiken hatten im Erzbistum bis Donnerstag abgestimmt. Bis Sonntagmittag kommen noch Briefwahlstimmen dazu.

„Es war ein Risikospiel“

Martin Müller ist für die Wahl verantwortlich. Der Geschäftsführer des Diözesanrates betont: „Wir sind froh um die Online-Wahl.“ Sie sei sechsmal so günstig wie die Briefwahl. Und in Zeiten der Corona-Krise habe man somit weniger soziale Kontakte bemühen müssen – etwa Sekretäre oder Postzusteller.

Freiburg ist das erste von 27 deutschen Bistümern, das zusätzlich eine Online-Wahl anbietet. „Es war anfangs ein Risikospiel mit der Frage: Nehmen unsere Leute die Online-Wahl an?“ Müller ist zufrieden, auch wenn am Ende des Wochenendes wohl von einem Rückgang der Wahlbeteiligung auszugehen ist.

Keine Abstimmung vor Ort wegen des Coronavirus

Schätzungsweise könnte sich die bisherigen 6,6 Prozent an Wahlbeteiligten durch die Briefwahl-Stimmen noch verdoppeln – das würde bei weitem nicht an das Ergebnis von 2015 heranreichen. Auch 2010 gab es mit 18,83 Prozent eine höhere Wahlbeteiligung.

Einer der Gründe dürfte in der Corona-Krise liegen. Einige Katholiken hätten ihre Wahlbenachrichtigung weggeworfen, weil sie vor Ort wählen wollten, berichtet Müller. Dann stellte sich heraus: Aufgrund der Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise kann nicht in den Gemeinden vor Ort abgestimmt werden. Nur Briefwahl oder Online-Stimmabgabe waren noch möglich.

Wahlpartys soll es nicht geben

„Aber es hat sicher auch mit unserer Situation in der Kirche zu tun“, sagt Müller über den erwartbaren Rückgang der Wahlbeteiligung. Doch diese sei immer noch höher als die Beteiligung an Gottesdiensten. „Man kann das schlimm finden oder als Ermutigung sehen, was zu tun.“

Doch vorerst steht der Abschluss der Pfarrgemeinderatswahlen im Fokus. Die Auszählung der Stimmen soll wie immer Öffentlichkeit zulassen. Verwunderlich wäre es aber, wenn nach dem geringen Interesse aus den vergangenen Auszählungen ausgerechnet in Zeiten, in denen soziale Kontakte minimiert werden sollen, viele Besucher kämen. Auch Wahlpartys soll es nicht geben.

Die nächste Pfarrgemeinderatswahl im findet Jahr 2025 statt

„Wir hoffen, dass die Menschen so vernünftig sind“, betont Müller. „Wir haben auch alles Mögliche getan, um den Wahlvorständen Sicherheit zu geben. Intern wurde überlegt die Wahl abzusagen oder ins nächste Jahr zu verschieben. „Dann hätten alle weiter im Amt bleiben müssen, ohne gefragt zu werden.“

Dann aber entschied man, die Fristen für die Wahl um zwei Wochen zu verlängern. Am Sonntagabend erwartet Müller erste Ergebnisse online oder vereinzelt auch in den Schaukästen der Pfarreien. Danach bleibt die Hoffnung auf eine ruhigere Pfarrgemeinderatswahl im Jahr 2025.