Organspende und Widerspruchsrecht: Welche Lösungsansätze gibt es?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Anzahl der Organspender in Deutschland leicht gestiegen. Dennoch gibt es weitaus mehr Menschen, die ein Spenderorgan benötigen, als Menschen, die zum Spenden bereit sind. Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt als Lösung des Problems vor, das Widerspruchsrecht einzuführen. Damit wird jeder automatisch Organspender, der dem nicht ausdrücklich widerspricht. Doch diese Lösung ist nicht unkritisch – und nicht der einzige Lösungsansatz, über den die Politik berät.

Am Mittwoch hat der Bundestag mehr als zwei Stunden lang über den Vorschlag von Jens Spahn debattiert. Dabei ist der Gesundheitsminister mit seinem Vorschlag, eine Widerspruchsregelung für Organspender einzuführen auch auf Kritik gestoßen.

„Erweiterte Widerspruchslösung“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ging mit Spahn weitgehend konform. „Der Leitgedanke ist, wie können wir die Zahl der Spender erhöhen?“ fragte er im Bundestag. Er selbst hält die sogenannte erweiterte Widerspruchslösung für die richtige Antwort auf diese Frage. Diese sieht zunächst einmal vor, dass jeder automatisch Organspender sein soll, außer man widerspricht. Die „erweiterte Widerspruchslösung“ sieht im Fall der Fälle jedoch zusätzlich vor, dass auch Angehörige befragt werden, ob die Organe tatsächlich gespendet werden sollen.

Schweigen als Zustimmung?

Die gesundheitliche Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus fand diesen Vorschlag jedoch „fast schon absurd“. „Es kann doch nicht sein, dass wir nach der Datenschutzgrundverordnung für jedes Bild, was wir im Internet hochladen eine Unterschrift brauchen. Und wenn es um den eigenen Körper geht, da soll Schweigen als Zustimmung gelten,“ kritisierte Aschenberg-Dugnus. Auch Katja Kipping von den Linken reihte sich in die Riege der Spahn-Kritiker ein und begründete diese mit der Gefahr von Missbrauch. Die Diskussion über die medizinischen Verbrechen der NS-Zeit in Deutschland habe ja dazu geführt, „dass hierzulande bei ärztlichen Behandlungen das Prinzip der informierten Einwilligung als Voraussetzung für jeden Eingriff“ gelte.

Konzept der „verbindlichen Entscheidungslösung“

Sowohl Kipping als auch Aschenberg-Dugnus plädieren daher für die Lösung, die Grünen-Spitzenpolitikerin Annalena Baerbock für die Richtige hält: Die „verbindliche Entscheidungslösung“. Dabei soll sich jeder beim Beantragen eines Personalausweises verbindlich entscheiden, ob er Organspender sein will oder nicht. „Wenn man seinen Personalausweis beantragt, dann bekommt man alle Informationen. Man hat dann Zeit und msus sich entscheiden. Dann kann man auch sagen, man möchte nicht. Ich kann auch sagen, ich kann mich heute nicht entscheiden, ich komme nochmal wieder.“

Widerspruchslösung auch rechtlich problematisch

Die Debatte um eine Regelung für die Organspende wird sich voraussichtlich noch eine Weile hinziehen, eine endgültige Lösung gab es auch in der langen Debatte am Mittwoch nicht. Auch ist die Lösung von Jens Spahn strittig. Das sogenannte Selbstbestimmungsrecht des Menschen, das es in Deutschland gibt, erlöscht nämlich auch nach dem Tod nicht. Ein Widerspruchsrecht könnte als Eingriff in die Freiheit des Einzelnen gewertet werden.

