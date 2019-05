Otto als grüner Weihnachtshasser bester Trickfilmsprecher

Anzeige

Otto Waalkes (70) ist für seine Synchronisation des Griesgrams «Grinch» mit dem Deutschen Animationssprecherpreis ausgezeichnet worden. Er hatte im Film «Der Grinch» der Titelfigur – einer grimmigen, Weihnachten hassenden Kreatur – die deutsche Stimme gegeben.

Otto wechsle virtuos zwischen bösartigem Humor und tieftraurigem Gefühl, hieß es in der Begründung der Jury beim Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart. Dort wurde der Preis am Donnerstag verliehen – zum elften Mal.

«Auch bei mehrfachem Anschauen berührt den Zuschauer die unendliche Einsamkeit des Grinch – und das liegt weniger am Aussehen des schmerbäuchigen Protagonisten mit grünem Fell, sondern an der einfühlsamen Stimme von Otto», so die Jury. Der Film hatte es im Dezember 2018 an die Spitze der deutschen Kinocharts geschafft. Waalkes hatte bereits jahrelang mit seiner humorvollen Interpretation des tollpatschigen Faultiers Sid aus den «Ice Age»-Filmen begeistert.

Ebenfalls nominiert waren Nellie Thalbach als Dachs in «Kleiner Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz» und Aylin Tezel als Yetimädchen in «Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer».

dpa/lsw