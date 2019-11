Panzergranate in Mühlacker wird gesprengt – mehrere Straßen evakuiert

Anzeige

In Mühlacker-Großglattbach ist am Samstagmorgen eine Panzergranate gefunden worden. Die Bewohner mehrerer Straßenzüge sind aufgefordert, bis 14.30 Uhr ihre Häuser zu verlassen. In einer Turnhalle ist für die Dauer der Entschärfungsarbeiten eine Notunterkunft eingerichtet.

Die Polizei bestätigte den Fund einer Panzergranate im Ortsteil Großglattbach. Sie sei gegen 9 Uhr morgens bei Erdarbeiten gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst habe sie am frühen Samstagnachmittag in Augenschein genommen. Nach Einschätzung der Experten könne sie nicht abtransportiert werden, sondern müsse vor Ort gesprengt werden.

Hubschrauber kreist über Großglattbach

Derzeit sind Feuerwehr und Polizei noch mit der Evakuierung des Siedlungsgebietes beschäftigt. Zu dessen Überwachung ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Sobald die Polizei das Gebiet freigibt, können sich die Sprengstoffexperten an die Arbeit machen.

In der Turnhalle in der Lichtholzstraße ist für die Dauer des Einsatzes eine Notunterkunft eingerichtet. Nach ersten Informationen nutzen aktuell offenbar nur wenige Anwohner dieses Angebot.

Folgende Straßen sind von der Räumung betroffen:

Kopernikusstraße

Gallierstraße

Eulerweg

Keplerstraße

Lichtholzstraße

Kapellenweg

St. Markus-Straße

Oskar-Schlemmer-Straße

Gerlinde-Beck-Ring

Schwarzwaldstraße

Ansprechpartner für die Evakuierung ist die Stadt Mühlacker. Unter der Rufnummer 07041/3000 ist ein Gefahrentelefon eingerichtet.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

