Parkplatzsuche in Pforzheim eskaliert – ein Verletzter

In der Pforzheimer Innenstadt ist am Sonntagabend die Suche nach einem Parkplatz eskaliert. ZweiMänner gerieten an der Ecke Durlacher Straße/Grenzstraße aneinander, einer von ihnen wurde schwer verletzt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an – auch, um eine größere Gruppe teils alkoholisierter Schaulustiger in Schach zu halten.

Nach ersten Angaben der Polizei musste einer der beiden Parkplatzsucher mit einer Kopfverletzung ein Krankenhaus aufsuchen. Angesichts der zahlreichen Schaulustigen, die sich am Einsatzort versammelten, forderten die zuerst am Tatort eingetroffenen Streifenwagen Verstärkung an. Insgesamt acht Streifenwagen waren letztlich vor Ort, unter dem eingesetzten Personal waren auch zwei Hundeführer.

Drei Personen wurden von der Polizei im Anschluss des Einsatzes für „strafprozessuale Maßnahmen“ aufs Revier Pforzheim-Nord gebracht.

