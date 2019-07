Haus stand in Flammen: Mann stirbt bei Brand in Pforzheim

Anzeige

In Pforzheim ist in der Nacht zum Freitag ein Mann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einem Wohnhaus in der Dillweißensteiner Straße 19 aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Brandort werde aktuell noch untersucht.

Indes bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass ein Mann bei dem Brand starb. Weitere Angaben zur Person würden noch ermittelt. Ersten Berichten vom Brandort zufolge habe ein Nachbar in der Nacht den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

BNN