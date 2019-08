Polizei findet bei Razzia Drogen

Anzeige

Tuttlingen (dpa/lsw) – Bei der Durchsuchung von sechs Wohnungen hat die Polizei in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen Drogen und ein Luftgewehr gefunden. Rund 100 Ecstasy-Tabletten, 100 Gramm Amphetamin, 50 Gramm Marihuana sowie LSD und Anabolika seien sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei den Durchsuchungen Ende Juli in Rottweil, Villingendorf, Wellendingen und Spaichingen fanden die Ermittler außerdem verbotene Waffen und mehrere Tausend Euro Bargeld aus Drogengeschäften. Die Behörden ermitteln gegen sieben Menschen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.