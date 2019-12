Polizei kontrolliert Fernbusse in Karlsruhe – viele Verstöße festgestellt

Anzeige

Die Polizei hat am Sonntag am Busbahnhof Karlsruhe mehrere Busse des Fernlinienverkehrs kontrolliert. Von den insgesamt 14 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten nur bei vieren keinerlei Verstöße fest. Gegen 22 Fahrer wurden Anzeigen gestellt.

In der Zeit von 9 Uhr bis 15.30 Uhr nahm die Polizei die Kontrollen am Karlsruher Busbahnhof vor. Von den 14 überprüften Bussen ließen die Beamte nur vier ohne Beanstandungen. In 22 Fällen nahmen die Polizisten Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten auf.

Zwei Fahrern untersagten sie die Weiterfahrt, da sie offenbar mehr als 30 Stunden ohne ausreichende Pause unterwegs waren.

Für vier andere Busse lagen keine erforderlichen Genehmigungen vor. Insgesamt leiteten die Beamten 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Fahrer und Unternehmen ein und erhoben 10.500 Euro Sicherheitsleistungen.

BNN/ots