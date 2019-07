Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) – Sie fanden die Tiere neben der toten Schaf-Mama: Polizisten haben in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) drei entkräftete Lämmer mit der Flasche aufgepäppelt. Ein Passant hatte die durstigen und von der Hitze geschwächten Waisen gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beamte nahmen sich am Sonntag der Tiere an. Später kamen die Lämmer auf eine Tierauffangstation. Warum ihre Mutter gestorben war, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher.