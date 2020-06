Polizei verhaftet mutmaßliche Drogendealer: 8.500 Tabletten geschmuggelt

Anzeige

Zwei mutmaßliche Drogenschmuggler sind in Südbaden verhaftet worden. In einem Zug in Kehl (Ortenaukreis) hatten Bundespolizisten im Gepäck des Paares mehr als 8.500 Tabletten mit dem Wirkstoff Buprenorphin gefunden.

Dies sei ein verschreibungspflichtiger Drogenersatzstoff, teilte das Zollfahndungsamt Stuttgart am Mittwoch mit. Ein ärztliches Rezept konnten der 35-Jährige und die 25-Jährige nicht vorweisen.

Die beiden Berliner waren am vergangenen Freitag mit dem Zug aus Frankreich eingereist. Ein Richter am Amtsgericht Offenburg erließ Haftbefehl.

dpa/lsw