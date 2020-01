Prozess um Raubüberfall auf Pforzheimer Gastronom Frank Daudert hat begonnen

Anzeige

Drei maskierte Männer stehen an seinem Bett, als Frank Daudert kurz vor vier Uhr von einer Unruhe um sich herum geweckt wird. Im Stock über ihm schläft seine Mutter, der Sohn im Anbau des Hauses in der Nordstadt.

„Sie haben gleich mit Fäusten auf mich eingeschlagen“, berichtet der stadtbekannte Gastronom am Freitag vor der Auswärtigen Großen Strafkammer des Landgerichts Pforzheim, von den Todesängsten, die er in der Nacht zum 2. August des vergangenen Jahres hatte.

Zwei Männer sitzen auf der Anklagebank

Zwei Männer sitzen auf der Anklagebank: ein zur Tatzeit 41-jähriger polnischstämmiger Deutscher und ein damals 39 Jahre alter Türke. Zu den ihnen vorgeworfenen Taten – erpresserischer Menschenraub, besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung – wollen sie zumindest am ersten von drei Verhandlungstagen nichts sagen.

Der Ältere lässt durch seine Anwältin sagen, er werde sich zu gegebener Zeit zu Details und Tatmotiv äußern, seine Beteiligung am Raub räume er ein.

Ich stech dich ab!

Über zwei Stunden erzählt Daudert von den traumatischen Erlebnisse jener Nacht. Er wurde geprügelt, gewürgt, gefesselt und geknebelt. „Ich dachte, es ist vorbei“, erinnert sich der Betreiber von „Goldis Stadl“ und Enzauenpark-Biergarten. Daudert ist sicher, dass der korpulente ältere Angeklagte der Anführer des Trios sein muss.

Mit russischem oder osteuropäischen Akzent habe dieser gesprochen, die Kommandos gegeben. Er habe ihm den Oberarm auf die Kehle gedrückt und ihn gewürgt, bis er fast bewusstlos war. „Nix sprechen, sonst bring ich dich um, ich stech dich ab“, habe er gerufen. Während Dauderts Schilderungen starrt der Mann ihn unentwegt an.

Ist es ein Raubüberfall oder ein Auftragsmord?

In der Tatnacht weiß Daudert zunächst nicht: Sind die Männer beauftragt, ihn zu töten oder wollen sie Geld? „Niemand redete.“ Als Daudert in seiner Not von 70.000 Euro erzählt, die angeblich im Safe liegen, lassen sie von ihm ab, schleppen ihn einen Stock höher. Doch im Safe sind nur rund 1 500 Euro. Daudert muss erneut um sein Leben bangen.

Der Sohn ruft die Polizei

Die Räuber nehmen, was sie finden: Wenige tausend Euro, rund zehn Uhren, eine Armbanduhr im Wert von rund 4.000 Euro. Inzwischen ist der Sohn aufgewacht, sieht das Licht der Taschenlampen, hört Stimmen und durchschaut die Situation. Er ruft die Polizei.

„Er war voller Blut“

Auch Dauderts Mutter ist nun wach. Sie sieht im anderen Raum eine Person im Overall und ahnt Schlimmstes. Sie verschließt ihre Tür, öffnet das Fenster und schreit mehrfach: „Überfall!“

Das Trio flüchtet. Daudert schleppt sich ins Schlafzimmer seiner Mutter. „Ich hab’ ihn kaum erkannt, er war voller Blut“, sagt sie im Zeugenstand. Ihr Sohn hatte Angst zu ersticken, das Klebeband, mit dem er geknebelt war, verstopfte Mund und Nase.

Nervenquetschung im Gesicht verursacht noch heute Schmerzen

Wenig später ist die Polizei da, nimmt Aussagen auf, sichert Spuren. Der Verletzte wird ins Siloah gebracht. Zwei Männer sind kurz nach dem Raub gefasst. Der Dritte bleibt verschwunden.

Im Zeugenstand beschreiben Polizisten das aggressive Verhalten des älteren Angeklagten bei der Festnahme. Dauderts Leben hat sich verändert: „Ich kann keine Nacht vor vier Uhr schlafen.“ Er habe Schmerzen im Gesicht. Eine Nervenquetschung. Kommende Woche soll er operiert werden. Der Prozess geht am Mittwoch, 12. Februar, weiter.