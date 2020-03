Prozess um vorgetäuschten Transporter-Überfall auf A5 läuft trotz Corona weiter

Anzeige

Das Landgericht Karlsruhe setzt manche Prozesse wegen der Corona-Epidemie aus. Der Fall mit zwei Transporter-Fahrern, die an der A5 bei Weingarten einen Überfall vorgetäuscht haben sollen, wird am Dienstag aber weiter verhandelt.

Der Prozess-Auftakt vor zwei Wochen hatte einiges an Klarheit in den Fall gebracht. Zwei Fahrer eines Geldtransporters erklärten vor dem Landgericht Karlsruhe, wie sie den Überfall auf ihr Fahrzeug an der A5 bei Weingarten vorgetäuscht haben und das Geld selbst einstecken wollten.

Für Dienstag ist der zweite Prozesstag angesetzt. Nach den ersten Aussagen der 30 und 36 Jahre alten Männer ist unklar, wer welchen Anteil an der Tat vom Sommer 2019 hatte.

Zivilverfahren derzeit ausgesetzt

Doch es stellt sich die Frage: Kann der Prozess trotz Corona-Pandemie wie geplant fortgesetzt werden? Ja, hieß es zuletzt von Landgerichtssprecherin Carolin Kley gegenüber den BNN. Doch weiter gilt, dass sich die Lage durch Anweisungen aus dem Justizministerium oder der Bundesregierung jederzeit ändern kann.

Derzeit hält das Landgericht an Strafverfahren wie diesem weiter fest.

Die Betroffenen in Untersuchungshaft können nicht ewig warten. Carolin Kley, Landgerichtssprecherin

Die beiden Angeklagten sitzen seit ihrer Festnahme Ende August 2019 in Untersuchungshaft. Eine Verschiebung des Prozesses würde einige Fragen aufwerfen. „Die Betroffenen in Untersuchungshaft können nicht ewig warten“, hatte Kley bereits betont. Über dennoch mögliche Aufhebungen werden die Verfahrensbeteiligten unterrichtet.

Zu Zivilverfahren heißt es vom Landgericht allerdings: „Verhandlungstermine sind sämtlich abgesagt.“ Verkündungstermine sollen weiter stattfinden, Beteiligte sollen von einem Besuch aber absehen. Das Landgericht teilt mit, man habe zudem „den Publikumsverkehr auf ein absolutes Minimum beschränkt“.

Welcher Angeklagte hatte welchen Anteil?

Auch mit beschränkter Teilnehmerzahl wird es am Dienstag im Schwurgerichtssaal darum gehen, welcher der Fahrer der Taktgeber war. Während der 36-jährige Angeklagte lange erklärt hatte, wie sie sich von ersten Witzen bis zum konkreten Tatplan steigerten, ließ der 30-jährige Angeklagte eine vierseitige Stellungnahme verlesen.

Daraus ergaben sich unterschiedliche Darstellungen. Der 36-Jährige erklärte: „Es wäre unfair zu sagen, er war das – wir haben es gemacht.“ Der 30-Jährige lies dagegen vorlesen, er habe nur „bei dieser dummen Idee mitgemacht“, weil er unter Druck gesetzt worden sei. Derzeit sind noch zwei Verhandlungstage angesetzt. (4 Kls 670 Js 29424/20)

