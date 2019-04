Prozesse gegen mutmaßliche PKK-Funktionäre beginnen

Anzeige

Vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart beginnen heute drei Prozesse gegen mutmaßliche Funktionäre der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Angeklagt ist unter anderem ein 37-jähriger Türke. Er soll nach Ansicht des Generalbundesanwalts seit August 2014 das PKK-Gebiet Hamburg, von Juni bis November 2015 das Gebiet Berlin und ab Juli 2017 bis zu seiner Festnahme am 20. Juli 2018 das Gebiet Stuttgart und die gebietsübergreifende Region Baden-Württemberg geleitet haben.

Außerdem wird ihm die Entführung eines Aussteigers zur Last gelegt. Der 37-Jährige soll gedroht haben, das Ex-Mitglied zu töten, damit es weiter für die PKK arbeitet.

In den anderen beiden Prozessen müssen sich die mutmaßlichen Gebietsleiter für Heilbronn und Freiburg verantworten. Den türkischen Staatsangehörigen wird unter anderem vorgeworfen, Geld für die PKK gesammelt und illegale Demonstrationen organisiert zu haben. Sie wurden am 20. Juni 2018 festgenommen.

Alle drei Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Die PKK ist seit 1993 in Deutschland verboten und gilt in der Europäischen Union als Terrororganisation. dpa/lsw