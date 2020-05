Quest the Moon gewinnt Iffezheim-Grand-Prix

Anzeige

Der vier Jahre alte Hengst Quest the Moon hat sich auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Sieg im Großen Preis der Badischen Wirtschaft gesichert.

Im Hauptereignis der Pferde-Leistungsprüfungen gewann der letztjährige Derby-Vierte mit Jockey Rene Piechulek am Sonntag nach einem spannendem Finish gegen Durance unter Jockey Lukas Delozier. Rang drei ging an Wai Key Star unter Sibylle Vogt.

Bis zu 15.000 Besucher wären normalerweise an diesem Renntag dabei gewesen. In allen zwölf Rennen der Iffezheimer Sonntag-Veranstaltung ritten die Jockeys mit Mund- und Nasenschutz, nur die Berufstätigen waren zugelassen. Deshalb mussten auch alle Besitzer den Start ihrer Pferde am TV-Gerät oder via Internet verfolgen.

