Rapmusiker Capital Bra startet in Mannheim seine Tournee

Anzeige

Der Berliner Rapmusiker Capital Bra («Cherry Lady») startet heute in Mannheim seine Tournee. Bis Anfang Mai sind rund 20 Auftritte geplant, darunter etwa auch in Wien und Zürich. Das Gastspiel im Mannheimer Maimarktclub ist nach Angaben des Veranstalters ausverkauft.

Die Halle in der nordbadischen Stadt fasst dem Betreiber zufolge bis zu 2600 Besucher. Capital Bra gilt als derzeit wohl erfolgreichster Rapmusiker in Deutschland. Der 24 Jahre alte Sänger mit russischen und ukrainischen Wurzeln, der bürgerlich Vladislav Balovatsky heißt, landete in den vergangenen Monaten mehrere Nummer-eins-Hits.