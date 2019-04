Red Bull München in DEL-Finale gegen Mannheim ohne Stürmer

Anzeige

Der EHC Red Bull München muss im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim auf Maximilian Kastner verzichten. Der Stürmer wurde wegen einer am Sonntag in Augsburg erlittenen Verletzung an der Hand operiert, seine Saison ist damit kurz vor dem Höhepunkt beendet.

Das sagte Trainer Don Jackson nach dem entscheidenden Halbfinalerfolg über die Panther am Dienstag. «Er musste sich Knochen in seiner Hand richten lassen», berichtete der Chefcoach. Darüber hinaus sei ein Einsatz von Maximilian Daubner fraglich, er erlitt eine Unterkörperverletzung. Präziser äußerte sich Jackson nicht zu Daubner, der Kastner am Dienstag ersetzt hatte. dpa/lsw