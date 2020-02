Anzeige

Nach den heftigen Sturm- und Orkanböen des Tiefs „Sabine“ am Montagmorgen steht der Regionalverkehr in Baden-Württemberg länger still als bislang geplant. „Frühestens am Mittag“ würden sich die ersten Züge wieder in Gang setzen, sagte ein Bahnsprecher.

Zwar seien die Schienen und Verbindungen am frühen Morgen auf Schäden geprüft worden, allerdings seien nach weiteren starken Winden erneute Erkundungsfahrten nötig. „Soweit möglich, wird der Verkehr im Anschluss an etwaige Reparaturarbeiten dann auf den Strecken wieder aufgenommen“, teilte die Bahn mit.

Abellio: Störungen dauern den ganzen Tag an

Da auch die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen wie Go-Ahead und Abellio auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel zu denselben Einschränkungen.

Abellio empfahl seinen Fahrgästen, am Montag auf Reisen zu verzichten. „Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen den ganzen Tag über andauern werden“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Stuttgart.

