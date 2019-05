Reiterin Burger hat schwere Gehirnerschütterung nach Sturz

Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) – Dressurreiterin Katrin Burger wird wohl keine bleibenden Schäden nach ihrem Sturz beim Maimarktturnier in Mannheim befürchten müssen. Die 51-Jährige aus Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu, wie der Veranstalter am Montag auf Nachfrage mitteilte. Einen Tag zuvor war Burger zusammen mit ihrem Pferd Sepre Si beim Einreiten zur Siegerehrung gestürzt. Die Stute stieg und kippte um, so dass die Reiterin unter das Pferd geriet. Anschließend wurde Burger zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Burger hatte in der Grand Prix Kür den sechsten Platz belegt.