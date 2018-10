Rems-Murr-Kreis: Rollende Bierkiste mit Motor gestoppt

Anzeige

Mit einer motorisierten Bierkiste auf vier Rädern ist ein junger Bastler in Berglen (Rems-Murr-Kreis) gestoppt worden. Das Gefährt mit einem Zehn-PS-Motor könne eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometer erreichen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Allerdings sei es „natürlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen“. Der 21 Jahre alte Besitzer habe seine flinke Bierkiste daher am Dienstagabend von der Straße nehmen müssen. Obendrein komme nun ein Strafverfahren auf ihn zu.

(dpa/lsw)