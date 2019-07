Rentner fährt in Bruchsal in Supermarkt-Eingang und überrollt Frau

Anzeige

Im Eingangsbereich eines Supermarktes in Bruchsal ist am Samstagvormittag eine Frau verletzt worden. Sie geriet unter den Wagen eines Rentners, der aus unklarer Ursache in den Eingangsbereich des Discounters gefahren war. Helfer befreiten die Frau per Hubwagen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stegwiesenstraße. Warum der Rentner in Richtung des Eingangsbereiches steuerte, sei demnach derzeit unklar – wie auch die Schwere der Verletzungen, die die Frau erlitt.

Zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

Weiteren Berichten vom Unfallort zufolge rückten Mitarbeiter des Supermarktes mit einem Hubwagen an, um damit die vom Fahrzeug eingeklemmte Frau zu befreien. An der Unfallstelle war ein Notarzt im Einsatz, die Frau kam in ein Krankenhaus.

ots