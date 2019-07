Anzeige

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ist ein 5-jähriger Junge am Battert-Felsen in Baden-Baden bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei habe der Junge in Begleitung seines Vaters am Felsen geklettert. Aus etwa drei Metern Höhe sei er dann abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer, sodass ein Hubschrauber ihn in ein Krankenhaus fliegen musste.

BNN/ots