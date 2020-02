Rhein-Neckar Löwen trennen sich von Trainer Andresson

Anzeige

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat auf seine sportliche Krise mit der Trennung von Trainer Kristjan Andresson reagiert. Dies teilte der Verein am Samstag mit. «Wir bedauern diesen Schritt, sehen ihn aber als notwendig an, um unserer Mannschaft für den Rest der laufenden Saison einen neuen Impuls zu geben», sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in der Mitteilung.

Schon im EHF Cup am Sonntag wird Andresson nicht mehr auf der Bank sitzen. Beim Auswärtsspiel in Cuenca wird das Team stattdessen vom Sportlichen Leiter Oliver Roggisch und Michel Abt, dem Trainer der 2. Mannschaft, betreut.

Löwen aktuell auf Platz sechs

„Nach der Analyse des bisherigen Saisonverlaufes und der negativen Entwicklung sind wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zu dem Entschluss gekommen“, wird Kettemann auf der Vereinshomepage zitiert. Die Löwen blieben in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg und sind aktuell nur auf Platz sechs.

Andresson erst seit Sommer 2019 im Amt bei den Rhein-Neckar-Löwen

Andresson übernahm erst im Sommer 2019 das Traineramt von seinem Vorgänger Nikolaj Jacobsen. Der Däne stand zwischen den Jahren 2014 bis 2019 an der Seitenlinie und ist aktuell Coach der dänischen Nationalmannschaft. Unter Jacobsen gewannen die Löwen zwei Mal die deutsche Meisterschaft.

