Rheinstettener SPD-Chef mit Familie in seinem Haus angegriffen – Rassismus mögliches Motiv

Anzeige

Kein schöner Empfang: Unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer UNO-Konferenz in New York wurde der 21-jährige Nikolas Kananikolas im Haus seiner Mutter in Rheinstetten angegriffen. „Die haben gerufen: Ihr Scheiß-Ausländer, wir bringen euch um.“

Diesen Rosenmontag hatte sich Nikolas Kananikolas ganz anders vorgestellt.

Der junge Vorsitzende der Rheinstettener SPD war gerade von einer UNO-Konferenz aus New York zurückgekehrt, als drei Menschen in das Haus eindrangen, in dem der 21-Jährige mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern lebt.

Ihr Scheiß-Ausländer, wir bringen euch um Einer der Eindringlinge

„Es hat geklopft, meine Mutter hat die Tür aufgemacht und bekam sofort einen Schlag ins Gesicht“, erzählt Kananikolas.

Auch interessant: Rechtsextremer bedroht Germersheimer Richterin: Anspielung auf Lübcke-Mord

„Ihr Scheiß-Ausländer, wir bringen euch um, haben sie geschrien.“ Noch unmittelbar an der Tür entwickelte sich ein Handgemenge. Kananikolas, sein Bruder, seine Schwester und ein Freund der Schwester kamen der Mutter zu Hilfe.

Polizeisirenen vertreiben die Angreifer

Die Schwester wählte den Notruf. „Aber erst als die Angreifer die Sirenen der Polizeiautos hörten, ergriffen sie die Flucht“, erzählt er. Kananikolas selbst erlitt eine Bisswunde am Arm und eine Verletzung am Auge.

Seine Mutter hat noch immer zwei blau geschlagene Augen. Bei ihr und bei ihren Kindern wurden Gehirnerschütterungen diagnostiziert.

Auseinandersetzung schon beim Fasching

Die Familie ist erschüttert und kann das Geschehene nicht fassen – vor allem, weil sie die Täter kennen. „Mein Bruder, meine Schwester und ihr Bekannter waren in Neuburgweier und versuchten beim Fasching Karten für eine Benefizveranstaltung für Aidswaisen in Uganda zu verkaufen.“

Dabei, so Kananikolas, seien sie von zwei jungen Leuten angegangen worden, die sie aus dem Ort kennen.

Mehr zum Thema: Sorge vor rechtem Terror auch in Baden-Württemberg

Drohungen auf Instragram

Kurze Zeit später seien die beiden dann in Begleitung einer Frau im Haus der Familie aufgetaucht und hätten sie angegriffen. „Aber damit hat es nicht aufgehört. Nachdem die Polizei weg war, wurde ich über meinen Instagram-Account beschimpft und bedroht“, sagt der 21-Jährige, der die Bundesrepublik als Jugenddelegierter bei einer Sozialentwicklungskonferenz in New York vertrat.

Polizei spricht von wechselseitiger Handgreiflichkeit

Kananikolas kann sich den Übergriff nur als Reaktion auf sein Engagement für Integration erklären. Ob er sich weiter engagieren will, weiß er noch nicht. „Es betrifft ja nicht nur mich. Meine Familie ist gefährdet.“

Bei der Polizei wird der Vorfall als „wechselseitige Handgreiflichkeit am Rande einer Faschingsveranstaltung“ geführt.

Der zuständige Beamte ist in Urlaub

Nach Angaben eines Polizeisprechers seien „zwei Gruppen aneinander geraten“. Von schweren Verletzungen oder einem ausländerfeindlichen Hintergrund sei der Polizei nichts bekannt.

Alkohol sei definitiv nicht im Spiel gewesen. Nikolas Kananikolas war auf dem örtlichen Polizeiposten, um sich nach dem Verlauf der Ermittlungen zu erkundigen.

Ihm wurde gesagt, der zuständige Beamte sei in Urlaub.