Rheintalbahnstrecke bei Riegel gesperrt

Die Rheintalbahnstrecke musste am Dienstag bei Riegel am Kaiserstuhl wegen eines Polizeieinsatzes komplett gesperrt werden. Die Bahn richtete nach Angaben einer Sprecherin einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Wie groß die Verzögerungen auf der Strecke nördlich von Freiburg waren, konnte sie zunächst nicht sagen.

Sie rechnete damit, dass die Strecke gegen Mittag wieder freigegeben werden könne.

Erst am Vorabend war die Bahnstrecke zwischen Offenburg und Freiburg für mehr als zwei Stunden gesperrt worden. Fünf Fernverkehrszüge hatten nach Angaben eines Bahnsprechers zwischenzeitlich in Bahnhöfen in Offenburg, Freiburg und Friesenheim gestanden. Sie konnten ihre Fahrt am späten Abend fortsetzen. Im Nahverkehr war nach Angaben des Bahn-Sprechers ein Ersatzverkehr mit Bussen unterwegs. ots/BNN