Ringen ums Polizeigesetz tritt in die entscheidende Phase

Das politische Tauziehen um die geplante Neulagerung des baden-württembergischen Polizeigesetzes tritt in die entscheidende Phase. Während Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Interesse der Verbrechensprävention mehr Rechte für die Beamten durchsetzen will, rücken die Grünen die Freiheitsrechte der Bürger ins Zentrum. Es geht unter anderem um Themen wie die Online-Durchsuchung, die Bedingungen für den Einsatz von Bodycams oder auch die sogenannte Schleierfahndung.

Die jüngsten Demonstrationen, aber auch die Entwicklung im Prozess gegen den mutmaßlichen „Eiszeit“-Attentäter von Karlsruhe sowie der Angriff von Halle haben ein sensibles Thema zurück ins Bewusstsein gebracht, das zuletzt allenfalls hinter den politischen Kulissen präsent war: die neuerliche Verschärfung des Landespolizeigesetzes.

Grünen-Basis gilt als skeptisch

Innenminister Thomas Strobl (CDU) setzt im Interesse der Terrorbekämpfung auf erweiterte Kompetenzen für die Ermittler. Dafür hat er sich schon 2018 an einen umfassenden Gesetzentwurf gemacht. Das Werk stieß beim grünen Koalitionspartner allerdings auf wenig Gegenliebe. Die Grünen senkten damals öffentlichkeitswirksam den Daumen: Zu tief seien die Eingriffe in persönliche Grundrechte. Strobl solle nachbessern.

Nach dem Wunsch des Ressortchefs, der zugleich als Vize-Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender amtiert, muss der Polizei das Instrument der Online-Durchsuchung zur Verfügung stehen – das heimliche Ausspähen von Daten, die auf Computern, Notebooks, Tablets oder Smartphones gespeichert sind. Außerdem wünscht Strobl, dass die Polizeibeamten ihre Bodycams nicht nur auf öffentlichen Plätzen sondern auch in Wohnungen einsetzen dürfen.

Die anlasslose Schleierfahndung, bislang allein auf Fernstraßen statthaft, soll fortan bis zu 30 Kilometer von Grenzen entfernt möglich sein. Auch den sogenannten Polizeigewahrsam will der Innenminister neu regeln. Statt der derzeit gültigen Zweiwochen-Frist soll eine Person in Zukunft drei Monate festgesetzt werden können – mit Verlängerungsoption.

Darüber hinaus soll DNA-Material präventiv untersucht werden können. Neben dem genetischen Fingerabdruck will Strobl auch Merkmale wie Geschlecht, Augen- und Haarfarbe, Alter sowie die Herkunft der Person aktenkundig machen.

Angesichts dieser Fülle geplanter sicherheitspolitischer Verschärfungen ist auch im Innenministerium klar, dass es hier und da Kompromisse mit den Grünen braucht, damit Strobl am Ende zentrale Inhalte durchsetzen kann.

Entscheidende Phase hat begonnen

Offenbar haben die Verhandlungen dazu eine entscheidende Phase erreicht. Der Innenexperte der Landtags-Grünen, Hans-Ulrich Sckerl, berichtete unlängst in einer Fraktionssitzung von Gesprächen mit Innen-Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU). Dem Vernehmen nach hat die rechte Hand des Innenministers sondiert, an welcher Stelle die Grünen zu Zugeständnissen bereit wären.

Nicht nur inhaltlich liegt den Christdemokraten das Sicherheitsthema am Herzen. Auch strategisch ist es von Gewicht. „Eine starke ordnungspolitische Handschrift ist zwingend nötig, wenn wir bei der nächsten Landtagswahl eine Chance haben wollen“, verdeutlicht mit Blick auf die jüngsten Umfragewerte ein langjähriges CDU-Fraktionsmitglied im Gespräch mit den BNN.

CDU setzte auf Kompromisse

Angesichts des üppigen Wunschkatalogs aus dem Hause Strobl setzen die Christdemokraten selbst dann auf einen Punktsieg, wenn es hier und dort zu Kompromissformeln kommt. Zum Beispiel beim Bodycam-Einsatz: Wenn die Grünen sich schon vehement der Nutzung dieser Technik in Privatwohnungen verweigern, könnte man sich wohl zumindest auf Bewegtbilder in Gaststätten oder Discotheken einigen, heißt es.

Auch die umstrittene Gewahrsamsregelung böte den Koalitionspartnern Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen – beispielsweise durch Streichung der Verlängerungsoption. Doch die Grünen dürfen sich andererseits nicht zu preiswert verkaufen. Schließlich gilt die Parteibasis im Vergleich zur Fraktion als strenge Hüterin von Freiheitsrechten. Und außerdem könnten jederzeit weitere Demonstrationen für eine Verschärfung sorgen.

Nachdem Faktions-Innenexperte Hans-Ulrich Sckerl noch vor Jahresfrist empört wissen ließ, die Grünen seien grundsätzlich nicht gewillt, mit dem Innenminister über den Gesetzentwurf zu verhandeln, ist nun nach Einschätzung von Insidern jedenfalls ein deutlich konzilianterer Tonfall eingekehrt. Wann und wie die Koalitionspartner einen Knopf an das verschärfte Polizeigesetz machen, ist derzeit noch unklar. Bis ins neue Jahr aber werden die Verhandlungen wohl noch dauern.

Hintergrund:

Während sich Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung mit der Verfolgung und Ahndung begangener Straftaten beschäftigen, gilt das Polizeirecht der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Im Unterschied zu Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung ist es nicht Bundes- sondern Landesrecht. Die Länderparlamente haben hier also Gelegenheit zur Gestaltung. Gerade zu Zeiten von Terrorgefahr und eingeschränktem Sicherheitsgefühl haben die Politiker die Möglichkeit zur Profilierung. In den vergangenen Jahren hat man davon in vielen Bundesländern Gebrauch gemacht. So haben Bayern und Nordrhein-Westfalen ihr Polizeirecht deutlich verschärft. Ein großer Teil der möglichen Maßnahmen bezieht sich auf digitale Technik. So kann die Polizei bereits die verschlüsselte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp abgreifen.