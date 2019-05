Anzeige

Beim Brand einer Schreinerei im Hochschwarzwald sind drei Angestellte verletzt worden. Sie wurden am Freitag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach in der Absauganlage des Betriebs in Rötenbach aus. Der Schaden wurde auf knapp 200 000 Euro geschätzt. Die Ursache war zunächst unklar.