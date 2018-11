Roppenheim: Städte befürchten Kaufkraftabfluss

Anzeige

Das Schreckgespenst hatte zuletzt seinen Schrecken etwas verloren, weil der befürchtete gewaltige Kaufkraftabfluss nicht eingetreten war, doch inzwischen schrillen erneut Alarmglocken: Planungen im Elsass, die auch die Möglichkeit einer deutlichen Ausweitung der Einzelhandelsfläche am Fabrikverkaufszentrum in Roppenheim in der Nähe der Staustufe Iffezheim vorsehen, rufen inzwischen Gremien auf deutscher Seite auf den Plan.

Eine schriftlich übermittelte Ablehnung einer Erweiterung dieser Einzelhandelsflächen im Grenzgebiet durch den Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) hat nun der Planungsausschuss des für die Regionalplanung zuständigen Körperschaft in seiner Sitzung am Mittwoch bekräftigt. Auch die Städte Ettlingen und Baden-Baden äußern sich in Stellungnahmen ablehnend.

Wie ist der derzeitige Planungsstand?

Noch ist auf französischer Seite keine Maßnahme genehmigt. Vielmehr wurden vom Gemeindeverband „Pays Rhénan“ mit Sitz in Drusenheim zunächst Ziele in einem interkommunalen Flächennutzungsplan (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, PLUI) formuliert. Drusenheim mit rund 5 100 Einwohnern liegt etwa in Höhe von Rheinmünster auf der französischen Seite und ist vor Soufflenheim mit knapp 5 000 Einwohnern der größte Ort im Verbund. Das Planwerk umfasst rund 1 700 Seiten. Nach einer ersten Behördenanhörung und einer geplanten Überarbeitung soll eine weitere grenzüberschreitende Beratung des PLUI erfolgen.

Wer steht hinter den Planungen?

Zum Gemeindeverband gehören 18 Kommunen mit etwa 37 000 Einwohnern auf einer Fläche von 163 Quadratkilometern. Er erstreckt sich zwischen Neuhaeusel und Roppenheim in Höhe von Iffezheim im Norden bis etwa Gambsheim und Herrlisheim vor den Toren Straßburgs auf der Höhe von Rheinau im Süden. Tangiert von den Planungen ist auch die Südpfalz.

Welche konkreten Vorhaben werden im Planwerk genannt, die die deutsche Seite tangieren?

Auf dem Gelände der ehemaligen Raffinerie Drusenheim-Herrlisheim soll auf rund 300 Hektar ein Industrie- und Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Bis zum Jahr 2030 sollen auf dieser Fläche etwa 3 000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Auf rund 100 Hektar sollen bereits in den kommenden Jahren etwa 1 000 Arbeitsplätze entstehen. Zweiter Schwerpunkt ist eine Erweiterung der Fläche beim Fabrikverkaufszentrum Roppenheim. Im Süden des Einkaufscenters sind dafür rund 46 Hektar vorgesehen, davon etwa zehn Hektar für Einzelhandel. Nähere Angaben zu Verkaufsflächen und Sortimenten werden nicht gemacht. Das bestehende Outlet-Center umfasst etwa 17 Hektar, die über 100 Geschäfte haben eine Fläche von 27 000 Quadratmetern, das entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Einzelhandelsfläche von Baden-Baden. Auf der zusätzlichen Fläche sollen zudem Hotels, Kongress- und Ausstellungszentrum, touristische Einrichtungen und auch Büros entstehen.

Welche Auswirkungen werden befürchtet?

Der Betreiber des Outlet-Centers in Roppenheim macht keinen Hehl daraus, dass er weitere Kunden aus Deutschland gewinnen möchte, vorrangig aus dem Einzugsgebiet im Raum Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen und Karlsruhe. Zwar werden viele Schnäppchenjäger wohl ein noch größeres Angebot begrüßen, die Auswirkungen auf die Innenstädte dürften aber absehbar sein. Dort droht ein weiterer Kaufkraftabfluss. Schon jetzt muss der inhabergeführte Einzelhandel mit der Konkurrenz des Internet-Handels leben. Hinzu kommen zusätzliche Verkehrsbelastungen im Grenzgebiet, vor allem im Bereich des Rheinübergangs an der Staustufe Iffezheim/B500.

Welche Erfolgsaussichten hat der Protest aus Deutschland?

Das ist schwer einzuschätzen. Ein Appell aus dem Jahr 2001 aus der Region, großflächige Einzelhandelsansiedlungen im Pamina-Raum (Baden, Elsass, Südpfalz) abzustimmen, wurde beim Bau des Outlet-Centers von der Nationalen Kommission für Handelsausstattung (CNEC) in Paris allerdings schon damals ausgehebelt – „zum Bedauern aller Pamina-Partner“, wie es in der RVMO-Stellungnahme heißt.