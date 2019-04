Rowohlt-Chef Florian Illies glaubt an die Zukunft des Buchs

Anzeige

Hamburg/Stuttgart (dpa) – Der neue Chef des Rowohlt Verlags, Florian Illies, glaubt an die Zukunft des Buches. «Durch die viele Zeit, die man bei Netflix und am Smartphone verbringt, wächst die Sehnsucht nach der eigenen Zeitlichkeit eines Buches», sagte der 47 Jahre alte Autor und Journalist im Gespräch mit der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag). Demnach bezeichnete Illies das Buch als «Gegengift gegen die sich immer weiter beschleunigenden Gegenwartserscheinungen». Der Bestseller-Autor («Generation Golf», «1913») leitet seit Januar den 1908 gegründeten Traditionsverlag mit Sitz in Hamburg.