Sallys neue Offline-Welt: Youtuberin eröffnet Shop in Mannheim

Werbung/ Hallo ihr Lieben, wir haben tolle Neuigkeiten 😍bisher gab es unsere Produkte nur online oder auf unseren eigenen Messen. Meine Küchenhelfer, Werkzeuge und Produkte sind qualitativ hochwertig und viele Dinge muss man einfach mal anfassen und fühlen. Um diese Qualität auch hautnah erleben zu können, wird es in #mannheim ab Ende März unseren ersten eignen Sallys Welt Store geben ❤😍 Es war auch ein großer Wunsch von euch, dass ich einen stationären Laden eröffne – dort kann ich euch auch persönlich treffen und Events mit euch veranstalten. Es soll ein Ort werden für alle Koch- und Backbegeisterten, jenseits der Mainstream-Marken, welche man überall bekommt. Das #Q6Q7 in Mannheim ist ein ganz besonderes Einkaufszentrum. Wir sind viel unterwegs und sehen einige Städte. Was uns dabei auffällt ist, dass meist überall die gleichen Shops und Marken vertreten sind. Es macht also meist keinen Unterschied in welche Stadt man reist, wenn es jetzt nur ums Shoppen an sich geht. Im Q6Q7 sind ganz tolle, auserwählte Marken, welche man nicht überall findet. Ich denke da passen wir ganz gut dazu. Außerdem sind wir selbst oft in Mannheim, wir wohnen direkt um die Ecke und können jederzeit dort sein, auch mal ganz spontan. Wir hatten auch schon Angebote aus anderen Einkaufszentren in Berlin, Hamburg und anderen Großstädten. Dort kann ich aber nicht immer spontan vor Ort sein, Mannheim ist ein Heimspiel für uns. Zudem werden wir mit YouTube zusammen live Events veranstalten, andere Persönlichkeiten einladen – Ihr seid dann ein Teil davon – das gab es so in dieser Art noch nicht. Es wird dadurch immer einen interaktiven Austausch in der online- und offline-Welt geben. Ich freue mich am meisten darauf EUCH im Store zu treffen, Menschen, die mich seit Jahren schon begleiten. Mein Wunsch ist es auch Menschen, die uns jetzt noch nicht kennen und dann erst durch den stationären Store entdecken, fürs Kochen und Backen zu begeistern – ich möchte dort alle Menschen erreichen, egal ob Jung oder Alt, Essen verbindet alle. ❤ Ich freue mich so 😍 Eure Sally ❤️ P.S.: Schreibt mir eure Wünsche und Vorstellungen für den Shop gerne dort an die Wand 😍 @sallyswelt.shop