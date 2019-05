Sammers deutliche Worte zum VfB: «Kein Realitätssinn»

Anzeige

Stuttgart (dpa) – Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich laut Ex-Profi Matthias Sammer zu sehr von seiner erfolgreichen Vorsaison blenden lassen. «In der Vorsaison hat Tayfun Korkut eine Wahnsinns-Serie gestartet. Hauchdünn die internationalen Plätze verpasst zu haben, hat natürlich alles ausgelöst, aber keinen Realitätssinn», sagte der Eurosport-Experte in einem Videobeitrag.

«In Stuttgart hast du das Gefühl, dass sie es durch all die Zusammenhänge in einer wahnsinnigen Regelmäßigkeit schaffen, sich fußballerisch selbst zu zerstören.» Der 51-Jährige sieht es als ein Problem des VfB an, dass es keinen Stabilitätsfaktor gebe, «der intern sowie extern das ganze Umfeld stützt.»

Die Schwaben spielen am Donnerstag (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Union Berlin um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga.