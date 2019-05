SC Freiburg holt glückliches Heim-Remis gegen Düsseldorf

Anzeige

Der SC Freiburg ist in der Fußball-Bundesliga auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg geblieben. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich erkämpfte sich am Sonntag zu Hause ein glückliches 1:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf, das wie auch die Gastgeber den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende bereits sicher hat.

Freiburg ist dank der Niederlage des VfB Stuttgart vom Samstag gerettet. Vincenzo Grifo (9. Minute) hatte den SC per Foulelfmeter in Führung gebracht, Dawid Kownacki (31.) sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich der Fortuna. Düsseldorf bleibt mit 41 Zählern Tabellenzehnter, Freiburg liegt mit 33 Punkten auf Rang 13.

dpa