Schüsse in Straßburg: Zwei Tote – Täter weiter auf der Flucht

Bei einem Attentat sind am Dienstag im ostfranzösischen Straßburg gegen 20 Uhr Schüsse gefallen. Die Polizei hat bestätigt, dass es zwei Tote gab. Elf Menschen seien verletzt. Der Attentäter ist der Polizei bekannt und befindet sich noch auf der Flucht. Teile der Innenstadt sind abgeriegelt. Inzwischen sollen Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen haben.

Wie mehrere Medien berichten, sollen die Schüsse in der Nähe des Weihnachtsmarkts abgegeben worden sein

Schütze war der Polizei offenbar bekannt

Der Attentäter sei von Soldaten angeschossen und an der Hand verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Er habe sich im Stadtteil Neudorf, südlich des Stadtzentrums verschanzt. Dort soll die Polizei ein Gebäude gestürmt haben – wie „DNA“ berichtet jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen 29-Jährigen, der in Straßburg geboren wurde, schreibt DNA. Er soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein. Nach Informationen des französischen Fernsehsenders „France Info“ sei der Schütze am Dienstagmorgen bereits in seiner Wohnung von Polizisten wegen „krimineller Vergehen“ festgenommen worden. Warum er wieder frei kam, sei noch nicht bekannt.

Krankenhäuser richten Krisenzentrum ein

Die Straßburger Krankenhäuser richten nun ein Krisenzentrum für die Opfer des Anschlags ein. Der französische Innenminister Christophe Castaner soll sich indes auf den Weg nach Straßburg gemacht haben, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Èlysée-Palast berichtet.

Reaktionen auf Twitter

Unter dem Hashtag #strasbourg oder #straßburg sammeln sich bereits viele Tweets. Unter anderem von Menschen, die aktuell noch in der abgeriegelten Innenstadt feststecken.

Immer noch nicht klar wann wir hier in der Innenstadt wieder rauskommen , Täter scheinbar immer noch auf der Flucht , beängstigende Situation #Straßburg pic.twitter.com/jx7lKfmOWv — Martin Häusling (@MartinHaeusling) December 11, 2018

Ferner kursieren verschiedene Videos in den sozialen Netzwerken, die von Zeugen aufgenommen wurden.

Inzwischen hat auch EU_kommissionspräsident Jean-Claude Juncker via Twitter auf das Attentat in Straßburg reagiert. „Meine Gedanken sind bei den Opfern der Straßburger Schießerei, die ich auf das schärfste verurteile“, schreibt Juncker im Tweet. Die Stadt Straßburg sei ein Symbol für den europäischen Frieden und die Demokratie. Werte, „die wir immer verteidigen werden.“ Die Kommission stehe an Frankreichs Seite.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Bundespolizei kontrolliert Autos am Grenzübergang

Im Zuge der Fahndung nach dem flüchtigen Attentäter bittet die Bundespolizei, die Grenze zu Frankreich im Bereich Kehl nicht zu überqueren.

#Strasbourg: Es wird weiterhin nach einer flüchtigen Person gefahndet. Der Verkehr der grenzüberschreitenden Tram D ist daher eingestellt. Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich #Kehl. Unsere Kollegen sind mit der @PolizeiOG im Einsatz. *sl pic.twitter.com/kEWGp9BXiw — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) December 11, 2018



