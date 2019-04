Schüsse vor Kneipe: Gastwirt wird verletzt

Anzeige

In Schönaich (Kreis Böblingen) ist ein Gastwirt vor seinem Lokal durch Schüsse verletzt worden. Zuvor hatten sich auf der Straße mehrere Menschen gestritten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Gastwirt kam nach dem Vorfall vom Montagabend in ein Krankenhaus.

Wenig später meldete sich ein 36-Jähriger bei der Polizei und gab sich als Beteiligter der Auseinandersetzung zu erkennen. Er wurde von Einsatzkräften festgenommen. Hintergründe der Tat und des Streits konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Auf der Facebookseite des Lokals war einen Tag zuvor ein Video von Schießübungen hochgeladen worden. «Wir wissen, dass es das Video gibt. Aber wir wissen noch nicht, ob es Zusammenhänge gibt», so eine Polizeisprecherin.

dpa/lsw