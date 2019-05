Schwarz bleibt Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion

Anzeige

Andreas Schwarz (39) bleibt Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Die grünen Abgeordneten bestätigten ihn am Dienstag in Stuttgart mit 91 Prozent der Stimmen im Amt, wie eine Fraktionssprecherin mitteilte.

Wiedergewählt wurden auch seine Stellvertreter Andrea Lindlohr, Sandra Boser, Thekla Walker, Daniel Lede Abal und Uli Sckerl, der auch Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt. Schwarz hatte das Amt des Fraktionschefs im Jahr 2016 von Edith Sitzmann übernommen, die als Finanzministerin ins grün-schwarze Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wechselte. Die Grünen haben im Landtag 47 Abgeordnete. Sie sind damit die größte Fraktion vor der CDU mit 43 Abgeordneten.