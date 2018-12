Anzeige

In einem Hotel in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Schwelbrand ausgebrochen, die Feuerwehr musste ausrücken. Am Samstag um kurz vor 5 Uhr hatte laut Polizei ein Gast bemerkt, dass ein Halogenstrahler im Bad angefangen hatte zu schmoren und leicht zu rauchen.

Einige Zimmer wurden vorsorglich evakuiert. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (dpa/lsw)