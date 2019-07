Sechs Skispringer in Hinterzarten mit dabei

Anzeige

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für den Heim-Weltcup in Hinterzarten am kommenden Wochenende sechs Athleten um den Einzel-Weltmeister Markus Eisenbichler berufen. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwochmorgen mit.

Neben Eisenbichler sind auch Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Martin Hamann und Constantin Schmid für die beiden Wettkampftage am Freitag und Samstag nominiert. «In der Region Hinterzarten lebt man das Skispringen in allen Bereichen, was sich nicht zuletzt an den hervorragenden Trainingsbedingungen zeigt», sagte Horngacher, der mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe im Schwarzwald lebt.

Außerdem: Ski Frauen-Einzel und ein Herren-Mixed

Neben dem Männer-Einzel gibt es auch ein Frauen-Einzel und ein Mixed. Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer sagte: «Es freut uns, dass der Damenauftakt der Sommerwettkämpfe zu Hause stattfindet und wir auch einen Mixedwettbewerb mit den Herren bestreiten.» Bauer hat insgesamt zehn Skisprung-Frauen für das Wochenende berufen.