Seeed in Mannheim: Die schönsten Fotos vom Konzert in der SAP-Arena

Die Berliner Band Seeed meldet sich mit der Tour zum neuen Album „Bam Bam“ auf den deutschen Konzertbühnen zurück. Die Musik ist vor allem laut und sehr, sehr tanzbar. Selten ist der Songtitel „Schüttel deinen Speck“ passender als in Mannheim.

Von unserer Mitarbeiterin Elisa Reznicek

In der mit gut 10.000 Menschen gefüllten SAP-Arena Mannheim begeistert die Band um Peter Fox und Dellé mit neuen Songs und alten Hits. Auch wenn das einstige Party-Kollektiv, das vor gut 20 Jahren mit ihrem unnachahmlichen Mix aus Reggea, Ragga und Dancehall den Durchbruch schaffte, mittlerweile erwachsen geworden ist: Tanzen und feiern sind ausdrücklich erwünscht.

Hier kommen die schönsten Fotos zu Seeed in der ausverkauften SAP-Arena Mannheim:

„You & I“ erinnert an verstorbenen Sänger Demba Nabé

Doch auch ruhigere, emotionale Momente finden ihren Platz im Programm. So erinnern Seeed in der Mitte des Sets an ihren 2018 verstorbene Sänger Demba Nabé. Zu „You & I“ beleuchtet der Scheinwerfer einen Punkt in der Bühnenmitte, seine Stimme wird dazu vom Band eingespielt. Gänsehaut pur.