So gelingt die Partnersuche

Kälte, Dunkelheit, Kerzenschein: Die Winterzeit ist die ideale Zeit, um sich mit dem oder der Liebsten in der eigenen Höhle zu verkriechen. Und für die, die noch auf der Suche nach dem passenden Topfdeckel sind, gibt es auch im Winter gute Gelegenheiten zum Flirten.

Die Online-Partnervermittlung Parship hat die Deutschen nach Flirttips für die kalte Jahreszeit gefragt – und zahlreiche Ratschläge für Singles auf der Suche zusammengetragen:

Tipp 1: Knisternde Stimmung beim Après-Ski

Ein Skiurlaub gehört für zahlreiche Deutsche in den Wintermonaten dazu. Doch viele von ihnen reizt nicht nur die steile Abfahrt: 50 Prozent der Befragten geben an, dass auf und neben der Piste ideale Bedingungen zum Flirten herrschen. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) hat schon einmal die Gunst der Stunde genutzt und beim Après-Ski heftig geflirtet. 12 Prozent haben beim Après-Ski einen Partner für eine längere Beziehung kennengelernt. Knapp jeder dritte Deutsche gibt zu, bereits für einen Ski- oder Snowboardlehrer geschwärmt (21 Prozent) zu haben.

Tipp 2: Jeder Vierte mag es gemütlich

28 Prozent der Partnersuchenden stehen auf ein gemütliches erstes Kennenlernen bei Kakao, Tee oder Kaffee. Kreativere Ideen kommen aber oft nicht gut an: Ein erstes Date in einer Therme halten beispielsweise nur zwei Prozent der Alleinstehenden für eine gute Idee. Auch dem gemeinsamen Plätzchenbacken können nur die Wenigsten etwas abgewinnen. Lediglich zwei Prozent finden, dass gemeinsames Naschen gute Laune macht. „Man sollte in jedem Fall absprechen, welche Aktivität für beide Seiten ein tolles Date ausmacht und einen gemeinsamen Ort finden, an dem man sich in einer Wohlfühlatmosphäre entspannt kennenlernen kann“, meint der Paarberater Markus Ernst.

Tipp 3: Frische Luft kann die Flirtlaune steigern

Nicht nur das gemütliche Sofa, auch die frische Luft kommt oft gut an: Ein ausgedehnter Spaziergang durch die Winterlandschaft begeistert beispielsweise rund ein Viertel der Singles (24 Prozent). Aber auch hier heißt es wieder: Vorsicht mit Experimenten! Der Besuch einer Eisbahn zum Schlittschuhlaufen gefällt nur drei Prozent. Auch gemeinsames Rodeln steht bei den Singles für das erste Treffen nicht besonders hoch im Kurs – nur zwei Prozent halten das für eine gute Idee.

Tipp 4: Flirten auf der Firmenweihnachtsfeier ist in Ordnung, mehr aber eher nicht

Auf der Arbeits-Weihnachtsfeier mit einem Kollegen zu flirten, geht für rund 46 Prozent der Singles weitestgehend in Ordnung. Nur fünf Prozent der befragten Alleinstehenden sehen einen Flirt unter Kollegen als absolutes No-Go. Doch wie weit darf der Flirt gehen? 61 Prozent empfinden einen One-Night-Stand als unangemessen – hier sind sich beide Geschlechter einig. Auch Fummeln oder Schmusen ist für die Hälfte der Singles (51 Prozent) nicht akzeptabel.

Tipp 5: Der Weihnachtsmarkt ist für spontane Flirts keine gute Wahl

Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln – Weihnachtsmärkte sind in der Adventszeit ein beliebter Treffpunkt. Doch echte Flirtstimmung will hier nicht aufkommen: Lediglich 15 Prozent der Singles haben auf dem Weihnachtsmarkt schon einmal heftig geflirtet. Und nur für zwei Prozent hat sich aus einem Flirt auch eine längere Beziehung entwickelt. Für 83 Prozent war ein Flirt zwischen den weihnachtlichen Buden bis jetzt noch keine Option. Dabei wären die meisten Befragten einem Date auf dem Weihnachtsmarkt nicht abgeneigt: 46 Prozent der Singles geben an, gern einmal ein Date hier zu haben.

6. Das Kino als Dating-Flop

Auch wenn es draußen kalt ist, hält nur ein Prozent der Partnersuchenden das Kino für den perfekten Ort für ein Winterdate. Wenn das Date dennoch ins Kino führt, kann man auch beim gemeinsamen Filmeschauen einen schlechten Eindruck hinterlassen. Knapp vier von fünf Männern (79 Prozent) finden es abtörnend, wenn die Frau immer wieder zu ihrem Smartphone greift. Ein wiederkehrender Blick aufs Handy stört dagegen nur knapp zwei Drittel der Frauen (65 Prozent). Drei von vier Frauen fühlen sich gestört, wenn das Date schmatzt oder lautstark am Getränk schlürft (75 Prozent). Uneinigkeit herrscht auch beim Thema Körperkontakt im Dunkeln: 23 Prozent der weiblichen Alleinstehenden gefällt es nicht, wenn er seine Finger nicht bei sich lassen kann. Eine Knutscherei wäre dagegen nur für vier Prozent der Single-Männer ein No-Go.

(pn/bnn)