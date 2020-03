Sollten nicht benötigte Flüchtlingsunterkünfte in der Ortenau erhalten bleiben?

Einen „höheren siebenstelligen Betrag“ hat der schnelle Rückbau der Asylbewerberheime durch den Ortenaukreis in den vergangenen beiden Jahren gekostet. Das Geld ist möglicherweise in den Wind geschrieben.

Würden zukünftig erneut deutlich mehr Flüchtlinge im Kreis ankommen, müssen neue Kapazitäten geschaffen werden. Dabei hatte der Kreis den vom Land vehement eingeforderten Abbau der nach 2015 geschaffenen Wohnheimplätze eben erst abgeschlossen. Und dafür viel Geld ausgegeben.

Im Schnitt alle zehn Jahre ein gesteigertes Aufkommen

Kreisdezernent Michael Loritz, schon seit Anfang der 90er Jahre im Landratsamt zuständig für die Bewältigung von Migrationswellen, setzt sich für eine Alternative zu dem millionenteuren und nervenaufreibenden Hin und Her ein: „Es läuft immer gleich ab, wir rennen den Wellen hinterher“.

Seien es die Flüchtlinge nach dem Jugoslawien-Konflikt, später die Aussiedler oder die Menschen, die aus Syrien fliehen mussten – im Schnitt müsse der Kreis alle zehn Jahre dafür Sorge tragen, eine größere Anzahl von Menschen unterzubringen. „Ich frage mich, ob nicht der Erhalt einer gewissen Zahl von Unterkünften der sinnvollere Weg ist“. Den Kreisen sollte hier ein größerer Puffer zugestanden werden.

Als ausgesprochen teuer hat sich laut Loritz die Aufgabe der Containerdörfer am Sägeteich in Offenburg und auf dem Lahrer Flugplatz erweisen. Der Kreis hatte dort auf dem Höhepunkt der jüngsten Flüchtlingskrise nicht nur die Container gebucht, sondern als Gesamtpaket Verpflegung und Betreuung der Flüchtlinge gleich mit.

Kreise müssen Vorgaben des Landes umsetzen

Seinerzeit ein Befreiungsschlag, als man aus reiner Not bereits Sporthallen belegen musste, was weder gut für die Flüchtlinge noch für die angestammten Nutzer der Hallen war. Ein Weg, den man, falls wieder eine große Zahl von Migranten ins Land kommt, wohl erneut beschreiten müsste.

Es war nicht die Idee des Kreises, die Zahl der Unterkünfte so rasant zu reduzieren. Das Land regelte dies einfach über die Kostenerstattung und verlangte eine bestimmte Auslastung der Wohnheime in der vorläufigen Unterbringung, zuletzt rund 80 Prozent.

Den Kreisen blieb es dann überlassen, die darüber hinausgehenden Kapazitäten zu streichen, weil es dafür kein Geld mehr vom Land gegeben hätte – für die Schließung aber sehr wohl, wo sich Stuttgart offenbar ausgesprochen großzügig zeigte.

Der Abbau wurde jetzt landesweit gestoppt, bestätigt Loritz am Donnerstag, „aber für uns kommt das zu spät“. Das Regierungspräsidium in Freiburg habe massiv Druck gemacht „und streng verhandelt“. Das Moratorium helfe also nur denjenigen, „die mit ihren Abbaukonzepten hintendran waren“.

Wie ist die Auslastung in der Ortenau?

Im Ortenaukreis gebe es im Moment eine Auslastung der Wohnheime von 86 Prozent, „eine Zahl, über die sich jedes Hotel freuen würde“. Deshalb könne man relativ wenige Menschen auf die Schnelle zusätzlich unterbringen.

Eine Verdichtung in den Wohnheimen könne, so hat Loritz ausgerechnet, Platz für etwa 500 Personen schaffen, weitere 500 Plätze würden frei, wenn die Flüchtlinge turnusgemäß auf die Gemeinden verteilt würden.

Kommen mehr Menschen neu in den Kreis, dann beginnt wieder die hektische Suche wie 2015/2016: „Wenn es krisenmäßig wird, würden wir die Hallen wieder belegen“. Diese kreiseigenen Liegenschaften seien seit der Nutzung als Notunterkünfte vor fünf Jahren mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet.

Aktuell kein größerer Anstieg der Zahlen erwartet

Loritz geht derzeit aber nicht davon aus, dass man wieder über eine längere Zeit mit Neuankünften von Flüchtlingen in größerer Zahl rechnen muss, so dass Ad hoc-Maßnahmen unter Umständen zunächst ausreichen. „Die Frage ist, wie ungeregelt der Zustrom sein wird“, nach den Nachrichten aus der Türkei und Griechenland sei man derzeit noch „einigermaßen beruhigt“.

Das ist auch die Botschaft aus Stuttgart. Derzeit seien die Zugänge bei den Flüchtlingen auf dem Niveau der vergangenen Monate, sagt Carsten Dehner, stellvertretender Sprecher des Innenministeriums. In den Erstaufnahmen des Landes haben man ein „atmendes System“ geschaffen, um die Verteilung der Flüchtlinge in die Landkreise falls nötig steuern zu können.

Der Abbau der Kapazitäten in den Kreisen wurde am Dienstag gestoppt: „2015 darf sich nicht wiederholen“.