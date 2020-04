Sonniger Donnerstag in Baden-Württemberg mit bis zu 26 Grad

Anzeige

Die Menschen im Südwesten können sich auch am Donnerstag auf viel Sonne freuen. Obwohl sich im Bergland häufiger Quellwolken sammeln, bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trocken und warm. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad am Bodensee und 26 Grad am Oberrhein. Im Bergland ist mit 19 Grad zu rechnen.

Die Nacht zum Karfreitag wird den Wetterexperten zufolge klar mit Temperaturen zwischen 10 und einem Grad. Am Tag sei mit viel Sonne und kaum Wolken zu rechnen, so der DWD. Auch dann sind Temperaturen bis zu 25 Grad möglich.

dpa/lsw