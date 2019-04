Spitzeneinkommen in Heilbronn- Baden-Baden gleichauf mit München

Anzeige

Keine andere Gemeinde in Deutschland hat seit dem Jahr 2000 so rasant an Wohlstand gewonnen wie Heilbronn. In der Stadt am Neckar erhöhte sich das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen seit der Jahrtausendwende um 43 Prozent auf 32 366 Euro, wie die Wissenschaftler der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden haben.

Ihre lokal heruntergebrochenen Daten reichen bis Ende 2016. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen umfasst das Geld aus Erwerbstätigkeit, vorhandenes Vermögen sowie laufende monetäre Sozialleistungen abzüglich laufender Kosten und Abzüge, wie beispielsweise für Lohnsteuer- oder Versicherungsbeiträge. Kurz gefasst ist es das Geld, das privaten Haushalten letztlich für Konsum und Sparen bleibt.

Schwere Jahre in Starnberg

Ein Grund für den Reichtum der Heilbronner dürften große Firmen im Umland wie Audi, die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland und der IT-Dienstleister Bechtle sein. Außerdem wohnen wohlhabende Unternehmer wie der Lidl-Gründer Dieter Schwarz, dessen Vermögen vom US-Magazin Forbes auf rund 21 Milliarden Euro geschätzt wird, in der relativ kleinen Stadt mit rund 125 000 Einwohnern.

Bundesweit kommen die Einwohner von Heilbronn auf Rang zwei und müssen sich nur den Starnbergern beugen, die im Mittel knapp 35 000 Euro pro Jahr verdienen. Die monetär verwöhnten Seeanrainer haben schwere Jahre hinter sich. Im Jahr 2000 waren sie noch um fünf Prozent reicher. Auf Rang drei steht der Hochtaunuskreis, wo die Banker aus Frankfurt am Main ihre Villen haben. Im Schnitt hat dort jeder etwas mehr als 31 500 Euro im Jahr zur Verfügung.

Baden-Württemberg auf Rang 3

Im Vergleich der Bundesländer mit den wohlhabendsten Bürgern landet Baden-Württemberg mit einem durchschnittlich verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 23 497 Euro auf Platz drei. Mehr Geld haben nur die Bürger von Bayern (24 026 Euro) und Hamburg (24 421 Euro).

Im Ranking der 44 baden-württembergischen Landkreise und kreisfreien Städte rangiert Ulm mit einem verfügbaren Durchschnittseinkommen von 29 641 Euro hinter Heilbronn auf Platz zwei, gefolgt von Baden-Baden mit 29 565 Euro. Beide Städte sind damit fast genauso reich wie die wohlhabendste deutsche Großstadt München (29 685 Euro). Schlusslichter im Südwesten sind Mannheim (20 592 Euro), Freiburg (21 256 Euro) und der Neckar-Odenwald-Kreis (21 775 Euro).

Karlsruhe im Südwesten im unteren Drittel

Die Stadt Karlsruhe rangiert mit einem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 22 045 Euro im unteren Drittel der Städte und Kreise im Südwesten. Dies entspricht dem bundesweiten durchschnittlich verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von rund 22 000 Euro (Stand: Ende 2016). Besser als in der Stadt sieht es im Landkreis Karlsruhe aus, der mit 23 996 Euro im baden-württembergischen Mittelfeld liegt. Ein ähnliches Stadt-Land-Verhältnis zeigt sich in Pforzheim (22 882 Euro) und dem Enzkreis (24 829 Euro). Die Landkreise Rastatt (22 803 Euro) und Ortenaukreis (22 800 Euro) befinden sich im landesweiten Vergleich im unteren Drittel.

Die Armenhäuser der Republik liegen im Saarland, dem Ruhrgebiet und im Osten. Gelsenkirchen trägt die rote Laterne als ärmste deutsche Stadt. Die Menschen dort haben nicht halb so viel Geld wie die Starnberger. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen Ost und West. In nur sechs von 77 Ost-Kreisen und kreisfreien Städten überschreitet der Studie zufolge das Einkommen pro Kopf die Marke von 20 000 Euro, während im Westen 284 von 324 Kreisen und Städten darüber liegen.

Julia Trauden/dpa