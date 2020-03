Spitzenkoch Urru aus der Alten Baiz in Hamberg spielt gerne in der Sterne-Liga

Anzeige

Bib, Bib Gourmand und dann tat sich der Himmel auf: Seit Dienstag, 3. März, glänzt ein Michelin-Stern über der Alten Baiz im Grünen Wald in Hamberg – der einzige weithin in der Region Pforzheim und Enzkreis. Er bringt Claudio Urrus Kochkunst zum dritten Mal zum Leuchten und krönt zum ersten Mal das, was für den Mann „ein richtig geiles Projekt“ ist.

„Coole Klamotten, offene Räume und Kerle zum Anfassen“ sind sichtbare Ergebnisse seiner Arbeit daran. Sätze dieser Art gibt es immer wieder in der Erzählung des Mannes, der für kaum mehr als eine Idee und ein Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert, das „5“ in Stuttgart verließ. Er will „keine verkopfte Gastronomie“.

„Ich bin mit meiner Freundin mit dem Fahrrad durch ganz Neuhausen gefahren und habe die Baustelle gesucht“, beschreibt er seine erste Reaktion auf das Angebot aus dem Enzkreis. Tags darauf habe er dann Google bemüht, um Hamberg zu finden. Seit vier Wochen ist der Vater von zwei Söhnen ganz da, genießt die jetzt nur noch wenigen Schritte zwischen dem am 23. Oktober eröffneten Top-Restaurant Alte Baiz und seinem neuen Zuhause. Es scheint nicht mehr als ein Etappenziel zu sein für den Mann, auch wenn ihm der Erfolg auf dem Fuß folgte.

Ich bin nicht gekommen, um Wurstsalat anzurichten. Claudio Urru, Geschäftsführer und Koch im Grünen Wald in Hamberg

Urru brennt förmlich für das Hamberg-Projekt von Eigentümer Sven Bogner mit Brauerei, Braustüble, dem 2018 eröffneten Restaurant Grüner Wald, den künftigen Tagungsräumen und dem fast fertigen Kellergewölbe. „Ich bin nicht gekommen, um Wurstsalat anzurichten“, bringt er seine Ambitionen auf den Punkt. Wenig später unterstreicht er: „Ich bin gerne in dieser Liga, habe keinen Leistungsdruck“.

Urru hat bei der Alten Baiz nichts dem Zufall überlassen

Bei der Eröffnung der Alten Baiz hat er nichts dem Zufall überlassen. Als erstes wurde „das kulinarische Netzwerk informiert“: Die Verantwortlichen bei Restaurantführern bekamen Öffnungszeiten und alles, was es sonst noch zu wissen gibt, mitgeteilt. Danach wurden neue und alte Stammgäste sowie Weggefährten mit Gerichten wie Entrecote vom Luma Beef mit Aubergine, Wasabiöl und Kombualgen im historischen Herzteil des inzwischen weitläufigen Hauses kulinarisch verführt.

Das Gericht steht auf der aktuellen Karte in der Alten Baiz. Es ist der Höhepunkt eines Sechs-Gänge-Menüs, an dem der Mann mit der Hornbrille und der Leidenschaft für „ein kleines Renngerät mit guten 130 PS“ auf zwei Rädern etwa zwei bis drei Wochen tüftelt. Mit dabei sind die beiden Sous Chefs der Küche. „Wir überlegen uns, was sind die Hauptprodukte, auf die wir Bock haben.“ Danach folge eine Art Brainstorming in Raten bis die Karte steht, die die Gäste, auf feinstem Papier gedruckt, am Tisch vorfinden.

Ein Menü hat gefühlt mindestens 300 Zutaten. Claudio Urru, Sternekoch in der Alten Baiz

Es ist die in Worte gefasste Komposition von „gefühlt mindestens 300 Zutaten“. Sie sind so frisch wie es die Fische waren, mit denen alles begann. Der in Hohengehren bei Esslingen geborene Urru führt seine Leidenschaft für höchste Genüsse auf die Fischzucht seines Onkels zurück. „Ausgenommen, geräuchert, gebeizt – ich habe alles gemacht“, sagt er. 1988 folgte die Lehre im Hotel am Schinderbuckel in Filderstadt und danach viele Stationen, die in Feinschmeckerkreisen für stundenlange Gespräche sorgen können.

Der erste Stern war ein Akt der Verteidigung

Die Sache mit den Sternen habe allerdings erst später angefangen sagt Urru. Sein erster war dann ein Akt der Verteidigung. Der Meister der exquisiten Küche war 2002 im Top Air am Flughafen Stuttgart „quasi über Nacht Küchenchef“ geworden und wollte halten, was sein Vorgänger hinterließ. 31 Jahre alt ist er, als er zum ersten Mal im Köche-Olymp der Sterne steht. Mit 35 wird er Feinschmecker-„Koch des Jahres“, bis 2013 bleibt er auf dem Posten. Eine Zwischenstation weiter ist es wieder soweit: Ab 2014 kocht Urru im Ars Vivendi im Jagdhotel Glashütte im Siegerland und es glänzt am Himmel.

Vitalsierungsschub für Hamberg

Ein kleiner grüner Traktor steht auf dem Schreibtisch des 48-Jährigen im Dachgeschoss der noch nach frisch eingebautem Holz riechenden Alten Baiz, die im Februar im Feinschmecker mit zwei Seiten als Neueröffnung des Jahres gefeiert wurde. „Den hat jeder hier“, sagt Urru. Es ist ein Symbol für ehrliche Arbeit und Schaffenskraft. Beides ist dem Sohn eines Sizilianers, der als Gastarbeiter nach Deutschland kam, und einer in Deutschland geborenen Griechin wichtig.

Er schaut mit Begeisterung auf Kollegen wie den Holländer Sergio Herman, der quasi aus dem nichts ein Michelin-Sterne-Imperium geschaffen hat. Auch bei Sven Bogner überzeugt ihn die Fähigkeit, neben einem Unternehmen wie Euroavionics in Pforzheim der Heimat Hamberg eine Vitalisierungsschub zu verpassen.

Dass dazu jetzt noch ein Stern kommt, erfuhr Urru selbst nicht erst am Dienstag, seine Kollegen aber schon. „Ich hatte eine Einladung nach Hamburg“, sagt er. Als die Gala dann wegen Coronavirus abgesagt wurde, saß er ganz alleine zu Hause. „Im Herzen habe ich mir natürlich gewünscht, dass es peng macht“, beschreibt er die Situation. Aber dann, als die Auszeichnung und der zweite Bib Gourmand für das Restaurant Grüner Wald per Livestream öffentlich wurde, habe er schon feuchte Augen gehabt.