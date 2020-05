Anzeige

Kontakte, Gastronomie, Tourismus – die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel könnten am Mittwoch wichtige Neuerungen in der Corona-Krise beschließen. Winfried Kretschmann äußerte vorab neue Zahlen und Möglichkeiten für Baden-Württemberg.

Manche sportlichen Freizeitaktivitäten sollen in Baden-Württemberg wieder möglich sein. Derzeit arbeite die Lenkungsgruppe an Regelungen für „kontaktlosen Outdoorsport“, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagmittag ankündigte. Dies soll dann in der kommenden Woche beschlossen werden.

Es gehe um „Sport im Freien, bei dem man Abstandsregeln einhalten kann“, etwa Golf, Leichtathletik oder Tennis. „Das Infektionsrisiko kann hier sehr leicht eingedämmt werden.“

Fälle an Neuinfektionen konstant niedrig

Insgesamt habe Baden-Württemberg seit einer Woche konstant niedrige Zahlen bei Neuinfektionen. Am Montag seien es 68 gewesen, zuvor durchschnittlich 196 pro Tag. „Ich bin froh, dass wir das durch die richtigen Maßnahmen und verantwortungsvolles Handeln der Bevölkerung eindämmen konnten.“

Kretschmann warnte aber: „Es darf nicht der Eindruck entstehen, wir wären über dem Berg. Wenn wir unbedacht vorgehen, können wir alles aufs Spiel setzen.“ Bei einer zweiten Infektionswelle müssten schärfere Maßnahmen als bisher ergriffen werden.

Gemeinschaft mit Markus Söder in der Corona-Krise

Am Mittwoch tauschen sich Kanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Bundesländer über neue Maßnahmen in der Corona-Krise aus. Dann könnte es Neuerungen etwa beim Umgang in der Gastronomie, im Tourismus oder bei generellen Kontakten geben.

Kretschmann gehört wie auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu den Politikern, die sich gegen weitreichende Lockerungen aussprechen. Söder hatte sich mit Kretschmann und Kanzlerin Merkel zur „Gemeinschaft der Umsichtigen“ gezählt, „die besonnen an die Sache heran gehen“.

Der gemeinsame Kurs von Baden-Württemberg und Bayern ist auch auf die hohe Anzahl der Corona-Fälle in diesen beiden Bundesländern zurückzuführen. „Wir tragen eine große Last“, hatte Kretschmann schon betont.