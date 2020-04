Stadt Heidelberg setzt Alpakas im Kampf gegen Wildschweine ein

Anzeige

Wildschweine haben sich nach Auskunft des baden-württembergischen Agrarministeriums infolge der Erderwärmung in den vergangenen Jahrzehnten überall in Europa stark vermehrt. Die Stadt Heidelberg setzt auch Alpakas im Kampf gegen sie ein.

Wildschweine profitierten „direkt vom Klimawandel“, sagte Ressortchef Peter Hauk (CDU). Milde Winter ließen auch schwache Tiere überleben, und eine verstärkte Ausbildung von Eicheln und Bucheckern biete den Tieren ein üppiges Nahrungsangebot.

„Da Wildschweine bei uns keine natürlichen Feinde haben, übernimmt die Jägerschaft durch eine konsequente Bejagung des Schwarzwilds eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe“, betont Hauk. Ziel sei, Schäden in der Landwirtschaft zu verhindern und der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen.

Heidelberg setzt Alpakas gegen Wildschweine ein

Ein von der Stadt Heidelberg unterstütztes Projekt mit Alpakas scheint die Wildschweine in Schach und auf Distanz zu besiedeltem Gebiet zu halten. Der Hintergrund: Auch rund um Heidelberg fühlen sich Wildschweine so wohl, dass sie häufig an die Wälder angrenzende Gärten durchwühlen, Rasen umpflügen oder Beete verwüsten.

Die Stadt Heidelberg fördert seit 2015 in einem Modellprojekt Weidegemeinschaften, um es für die Wildschweine in der Nähe von Wohngebieten ungemütlicher zu machen. Die Idee ist, auf städtischen und privaten Grundstücken vom Waldrand bis zu den Wohnbauten Tiere weiden zu lassen. Am Heidelberger Pferchelhang grasen daher Alpakas.

„Diese im Grunde sehr einfache und naturnahe Lösung der Wildschweinproblematik ist wirklich bestechend. Es ist bereits belegt, dass die Idee grundsätzlich funktioniert“, wird der Heidelberger Bürgermeister Wolfgang Erichson in einer Mitteilung zitiert.

Die verbesserten Bedingungen für die Schweine lassen sich nicht mit dem Gewehr ausgleichen. Torsten Reinwald, Sprecher des Deutschen Jagdverbandes

Rund 837.000 Wildschweine wurden nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes 2017/18 erschossen, 2018/19 waren es etwa 600.000. Dass dem Problem mit noch intensiverer Jagd beizukommen sei, glaubt Verbandssprecher Torsten Reinwald nicht: „Die verbesserten Bedingungen für die Schweine lassen sich nicht mit dem Gewehr ausgleichen.“

Er gab zu bedenken, dass ein Jäger im Schnitt zehn bis zwölf Stunden brauche, um ein Wildschwein zur Strecke zu bringen. Und in siedlungsnahen Gebieten ist die Jagd ohnehin untersagt.

dpa/BNN